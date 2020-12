Rama: Kolaudimi i kalon shtetit, ja risitë lehtësuse për drejtuesit e automjeteve

Kryemistri Edi Rama mëngjesin e sotëm ka dhënë lajmin se kontrollit teknik të mjeteve rrugore (kolaudimi) tashmë do të kryhet nga shteti. Me anë të një postimi në profilin e tij në Facebook Rama njofton se ky shërbim, nga janari i 2021 do të ketë disa risi që janë lehtësuese për drejtuesit e automjeteve.

Sipas Ramës risitë janë:

• Mjetet e reja (0 km) 3 vitet e para nuk do kalojnë në Kolaudim

• Mjetet e përdorura, nga 1 herë në vit do ta kryejnë kolaudimin 1 herë në 2 vjet

• Mjetet taksi, autoshkolla dhe mjetet e transportit të mallrave dhe udhëtarëve nga çdo 6 muaj do ta kryejnë kolaudimin vetëm 1 herë në vit!

• Tarifat aktuale nuk do të rriten, megjithëse afati i vlefshmërisë zgjatet

• Rradha famëkeqe e stresit dhe humbjes së kohës “tek Kolaudimi” do marrë fund

• Cilësia e shërbimit do të rritet, përafrimi me Direktivat e BE në fuqi do të përshpejtohet, modernizimi e informatizimi i këtij shërbimi do të jetë prioritet, sikundër është bërë në punën e deritanishme të #DPSHTRR