Pele dedikim prekës Maradonës: Të dua Diego! Një ditë do të luajmë në një ekip

Legjenda e futbollit brazilian, Pele ka shpërndarë disa foto me Maradonën një javë pasi ky i fundit ndërroi jetë fatkeqësisht nga një atak kardiak.

Pele shkruan se Maradona ishte i pakrahasueshëm, dhe bota do të ishte shumë më e mirë nëse dy legjendat do të krahasoheshin më pak.

Pele thotë se e do Diegon dhe këtë nuk ia tha pasi argjentinasi u largua shumë shpejt.

Nga ana tjetër, Pele i premton Maradonës se një ditë do të luajnë bashkë në të njëjtin ekip në parajsë, dhe ajo do të jetë hëra e parë për brazilianin që ngre grushtin në ajër pa festuar gol pasi do përqafojë sërish Maradonën.

STATUSI NGA PELE

Sot u bënë shtatë ditë që kur ike. Shumë njerëz kanë dashur të na krahasojnë gjatë gjithë jetës. Ti ishe një gjeni që magjeps botën.

Një magjistar me top në këmbë. Një legjendë e vërtetë. Por mbi të gjitha, për mua, ti do të jesh gjithmonë një mik i madh, me një zemër edhe më të madhe.

Sot, e di që bota do të ishte shumë më e mirë nëse do të krahasonim njëri-tjetrin më pak dhe të fillonim të admironim njëri-tjetrin më shumë. Pra, dua të të them se je i pakrahasueshëm.

Trajektorja juaj u shënua nga ndershmëria. Dhe në mënyrën tënde unike dhe të veçantë, na mësove se duhet të duam dhe të themi ′′ Të dua ′′ shumë më shpesh.

Largimi yt i shpejtë nuk më lejoi të ta thoja, kështu që unë thjesht do të shkruaj: Të dua, Diego.

Miku im i madh, faleminderit shumë për gjithë udhëtimin tonë. Një ditë, në parajsë, do të luajmë së bashku në të njëjtin ekip.

Dhe do të jetë hera e parë që ngre grushtin në ajër në triumf në fushë pa festuar gol. Do të jetë sepse më në fund mund të të përqafoj përsëri.