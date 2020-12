Ministri i Shëndetësisë në Itali paralajmëron nisjen e vaksinimit: Nga janari…

Ministri i Shëndetësisë në Itali, Roberto Speranza në një fjalim para Senatit ka dhënë lajmin se nga janari vendi fqinj do të ketë vaksinat e para ndaj COVID-19.

Speranza deklaroi se Italia ka në plan të bëjë një program falas vaksinimi masiv në popullatë në fillim të 2021, teksa premton se do të ketë fillimisht plot 202 milionë doza, por është në pritje të miratimit nga Agjencia Europiane e Barnave.

Sipas Speranzas, prioritet gjatë vaksinimit do të jenë punonjësit e kujdesit shëndetësor, të moshuarit dhe ata që jetojnë në azile të moshuarish.

”Më në fund ” shohim tokë”, kemi një rrugë të qartë për në një vend të sigur. Duket se nga janari do të kemi vaksinat e para ”,- tha Speranza.

Duket se Italia do të presë BE për të miratuar një nga vaksinat ndaj COVID-19, me të gjitha gjasat Pfizer dhe Moderna që do të shqyrtohen njëra në dhjetor, tjetra në janar.

Nga ana tjetër Britania e Madhe ka fituar garën për miratimin e vaksinës ndaj COVID-19 pasi sot dha ‘ok’ për rastet emergjente.

Po ashtu edhe Greqia, vend fqinj i Shqipërisë ka dhënë sinjale se në javët e ardhshme do të ketë një vaksinë ndaj COVID-19.

Kujtojmë se vetëm pak kohë më parë ministri i jashtëm italian, Luigi Di Maio u zotua se sapo Italia të sigurojë vaksinën ndaj COVID-19, do e ndihmojë edhe Shqipërinë ta ketë shumë shpejt atë.