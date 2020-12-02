LEXO PA REKLAMA!

Ekzekutim për trafikun e drogës?/ Detaje të reja nga vrasja e 27-vjeçarit në Vlorë

Lajmifundit / 2 Dhjetor 2020, 14:17
Aktualitet
Ekzekutim për trafikun e drogës?/ Detaje të reja nga vrasja e

Vrasja e nje te riu 27-vjecar mbrëmjen e të martës në Fushë Dukat, duket se ka lidhje me përfshirjen e tij në trafikun e lëndëve narkotike.

Beniamin Boshani sipas policise, sapo ishte kthyer nga belgjika, ku ishte i dënuar për trafik droge.

Ai u qëllua rreth 200 mera larg shtëpisë, teksa po kthehej nga fshati dukat i vjetër ku kishte shoqëruar të fejuarën. Autorët e kanë ndjekur e më pas i kanë zënë pritë buzë rrugës.

Dyshohet se në krim morën pjesë dy autor. Ata i prenë rrugën me një makinë e më pas e qëlluan atë me breshëri automatiku dhe pistolete. Tetë prej plumbave përfunduan në trupin e 27-vjeçarit Beniamin Bozhanit, duke i shkaktuar vdekjen e menjëhershme. Në vendngjarje policia gjeti 22 gëzhoja.

Krimi ndodhi rreth orës 19:30, por për shkak të errësirës dhe mungesës së lëvizjes ngjarja u zbulua dy orë me vonesë nga banorët e zonës.

Pista kryesore e hetimeve mbetet e shkuara e viktimës në Belgjikë në trafikun e lëndëve narkotike.

