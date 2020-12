Ministri Serb vijon akuzat: Bandat e shqiptarëve të Kosovës po presin pyjet e Serbisë

Ministri i Punëve të Brendshme të Serbisë, Aleksandër Vulin, ka hedhë sërish akuza ndaj qëndrimit të Kosovës. Mediat serbe bëjnë me dije se Vulin ka deklaruar se Serbia nuk do të largohet dhe nuk do të heqë dorë as edhe një pëllëmbë të territorit të saj.

Ndër të tjera bëhet me dije se ai ka theksuar se policia e Kosovës po ndihmon “bandat shqiptare” të kalojnë kufirin nga Podujeva dhe të hyjnë në territorin serb për të vjedhur drunj.

“Autoritetet serbe të sigurisë penguan qëllimin e një grupi personash të panjohur, të cilët erdhën nga drejtimi i Podujevës, për të prerë ilegalisht pyllin në Zonën e Sigurisë Tokësore, nën mbrojtjen e personave të armatosur me armë të gjata. Këto ishin banda të organizuara që vinin nga Kosova në territorin e Kurushumlisë”, është shprehur ai.

Ndër të tjera ministri Vulin akuzoi policinë e Kosovës se po vepron si aleat i tyre dhe shtoi se KFOR vazhdimisht shpjegon se nuk është përgjegjësia e tyre.

“Unë do të doja të ishte vetëm një incident, diçka që ndodhi tani dhe nuk do të ndodhë më kurrë. Për fat të keq, nuk është ashtu, janë banda të organizuara shqiptare që lëvizin nga zona e Kosovës dhe Metohisë dhe presin pyllin. Është një grabitje klasike, por ata janë shumë dhe janë të organizuar dhe pajisur mirë, të gjithë janë të armatosur dhe sapo të vërejnë forcat tona, përfaqësuesit e Ministrisë së Brendshme, ata menjëherë hapin zjarr”, ka thënë Vulin.