I moshuari: InshAllah nuk na zë COVID se s’kemi lekë të shkojmë në Turqi! Basha: Edhe këtu ka një faturë të papërballueshme

TIRANË- Kreu i PD-së, Lulzim Basha ka zhvilluar një takim me një çift të moshuarit, për të folur për problemet e moshës si edhe situatën e COVID.

Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, u takua me Lina dhe Robert Martinin, një çift pensionistësh në Tiranë, ku degjoi prej tyre se si kriza e ka veshtiresuar edhe me shume jeten e tyre.

Te moshuarit po vuajne me se shumti pasojat shendetesore dhe ekonomike te covid 19. Qeveria nuk ka ndermarre asnje mase per tu ardhur ne ndihme, per ti mbeshtetur financiarisht nderkohe qe pensionet jane te uleta,shpenzimet sa vijne e shtohen me fatura te rritura te dritave, ujit, ilaceve, maskave e dezinfektanteve.

“Virusi është shumë i rrezikshëm. Moshat e treta i godet shumë më rreptë se sa moshat e tjera dhe është detyra juaj të ruani veten, është dyfish detyra jonë, por po jua them si prindërve të mi që t’ju ruajmë ju. Më e dhimbshmja, është që këtu ka mbetur me ruajtur veten sepse ata që e kanë për detyrë, qeveria që e ka për detyrë t’i mbrojë njerëzit, nuk po e bën detyrën e vet. Edhe në spitale po e shikoni si ështê fluksi. Mjekët janë të shteruar, të ezauruar, sepse duhet te perballen me shume te semure. Kostoja e ilaçeve është e papërballueshme. Kështu që duhet me bërë gjithçka per tu mbrojtur”,-u shpreh kryetari I PD Basha.

Robert Martini tha se kosto eshte e paperballueshme, faturat dhe cmimet jane rritur. Ai tregoi rastin e bashkemoshatareve te tij qe detyrohen te marrin buke te ndenjura vetem se kushtojne me lire

“Mund të flasi qeveria, jep balloma, jep pankarta, jep ashtu po kur vjen puna tek moj ta marrça, lek vjen e lek nuk e dim se ku shkon. Mua shyqyr zotit nuk na ka ndodh por me çfarë dëgjoj me shkuar nëpër farmaci me marrë ilaçe…. Nuk e përballojmë. Paracetamol, jo, jo vitamina e cfarë janë ato jo jo nuk e përballojmë dot. 80 mijë lek shkon energjia, telefoni kjo, ajo. Edhe shokët e mi që kanë dalë në moshën time me 23 vite pune po deshe ju jap emra me 110 mijë lekë. Ja të them sinqerisht te furra ke bukë të ftohtë. Buka e ftohtë është 300 lekë, ja kështu..

Lulzim Basha: Një 20 mijë lekësh i kërkuam ne, 2 muajt lekë të vjetra për pensionist.

Budulina Martini: Po të paktën të maskës edhe dezenfektantët.”

Kryetari I Partise Demokratike theksoi se eshte jetike qe parate te shkojne tek qytetaret dhe jo te te tenderat dhe koncesionet korruptive.

“njerëzit e kuptojnë shumë mirë. Ditë për ditë shohim pagesa qindra milion lekë që shkojnë për 3-4 veta. Ndërkohë që qindra mijë Shqiptarë nuk marrin as 5 lekë. Kjo është e papranueshme. Dhe kjo tregon që lekët janë, siç janë edhe në Kosovë edhe në Maqedoni. Atje shkojnë për familjet në nevojë, shkojnë për bizneset. Këtë po i kërkojmë neve sot.

Dhe nuk e bëjnë. Pse? Sepse se kanë prioritet jetën dhe shëndetin e njerëzve edhe në kohë pandemie. Në veçanti tani që qeveria nuk kujdeset për njerëzit duhet të kemi kujdes të dyfishtë.

Edhe biznesit mund ti japim të paktën atë ndihmë që i jep Kosova, të paktën që i jep Maqedonia se kjo është krizë e 3-4 fish. E para është vetë koronavirusi.

Zoti Basha shprehur shqetesimin se jashte vemendjes po mbeten semundjen e tjera.

“Nuk është krizë e thjeshtë dhe këtu secili duhet të bëjë detyrën e vet. Kollaj t’i thuash mjekut bëj detyrën tënde apo infermierit edhe qytetarit mbaj maskë se përndryshe do të gjobis. Po ti si qeveri ça po bën? Është i vetmi që s’po bën detyrën e vet. Jo vetëm për faktin që ka 120 ditë që s’shkon në punë, por edhe ata që i ka ngarkuar të firmosin në emër të tij, firmat i hedhin të gjitha për t’i çuar lekët e shqiptarëve te inceneratorë”.

Partia Demokratike që para fillimit të valës së dytë propozoi një plan me 5 pika për të mbështetur shqiptarët në përballjen me krizën e thellë ekonomike dhe shëndetësore për shkak të COVID-19. Një nga pikat e planit ishte dhe ajo për mbështetje me 20 mijë lek të vjetra për pensionistët që të blejnë maska dhe dezinfektantë për prandalimin nga infektimi.

Plani i propozuar nga PD nuk u pranua nga qeveria, e cila ka braktisur qytetarët e veçanërisht pensionistët.