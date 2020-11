Sa vdekjeprurës është Covid? A është vala e dytë më goditëse se e para?

Në Gjermani numri i vdekjeve si pasojë e infektimit me Corona ka arritur këto ditë shifra rekord. Por çfarë do të thotë rritja e numrit të vdekjeve? Dhe a po vdesin më shumë njerëz se në pranverë?

Numri i infektimeve të reja në Gjermani që nga fillimi i tetorit është rritur ndjeshëm. Që nga mesi i nëntorit, me pak ndryshime vihet re një ulje e lehtë e infektimeve, por ato mbeten të larta. Ndërkohë shifra e infektimeve i ka kaluar 1 milionët. Prej javësh ekspertët paralajmërojnë se rastet me simptoma të rënda si edhe rastet e vdekjeve do të shtohen – me pak vonesë -por ato pasojnë pas rritjes së numrit të infektimeve. Këtë e paralajmëroi kreu i Shoqatës Gjermane të Spitalve, Gerald Gaß më 2 nëntor për gazetën “Bild”. “Në dy javë deri 3 javë do të kemi numrin më të lartë të pacientëve të trajtimit intensiv që do të kalojnë numrin e prillit.” Kurse Ralf Krumkamp nga Qendra gjermane për Studimet e Infektimeve thotë, se rritja e numrit të vdekjeve po dukej që në nëntor.

“Rritja e numrit të vdekjeve vjen pak më se vonesë se rritja e numrit të infektimeve. Aktualisht po rritet numri infektimeve tek personat mbi 80 vjeç. Prandaj ka gjasa që të shohim rritje të numrit të vdekjeve”, tha Krumkamp për DW. Aktualisht në Gjermani numri i vdekjeve si pasojë e infektimit me Corona ka arritur këto ditë shifra rekord. 426 vetëm të enjten e kaluar. Kurse të shtunën e kaluar u regjistruan 379 vdekje nga personat e testuar me Corona, njoftoi Instituti Robert Koch.

A është vala e dytë e Coronës më goditëse se e para?

Për të dhënë një përgjigje për këtë duhet parë njëherë, se cilat shifra merren për të analizuar. Parë nga numri i infektimeve, vala e dytë është më e rëndë se e para. Nëse në valën e parë shifrat u ngjitën në 6000 raste në ditë, gjatë valës së dytë shifrat janë rritur në më shumë se 23.000 raste në ditë. Por këto shifra duhen parë edhe në kontekstin e testimeve. Nëse në pranverë testoheshin 300.000-400.000 raste në javë, tani testohen 1,2-1,7 milionë persona në javë. Por shifra e pazbuluar në pranverë duhet të ketë qenë më e lartë. Kurse tek numri i vdekjeve pamja është ndryshe: Në valën e dytë është arritur shifra më e lartë e vdekjeve, me më shumë se 400 raste në ditë, në këtë javë.

A është vdekshmëria më e lartë tani?

Jo, deri më tani, madje e kundërta është e vërtetë. Numri i njerëzve që kanë humbur jetën nga Corona në krahasim me numrin e përgjithshëm të rasteve është aktualisht më i ulët se në pranverë. Kështu Instituti Robert Koch regjistroi në prill 2020 një shifër prej 6,98% (java kalendarike 16.) të vdekjeve. Ndërsa në tetor 2020 kjo shifër është 0,94%. Të dhënat e vdekshmërisë për nëntorin nuk mund të merren ende për bazë, sepse ende nuk dihet si do të jetë në fund të muajit ecuria e rasteve të sëmundjeve me Corona. Tek shifra e viktimave të Coronës duhet parë referimi tek shifra e përgjithshme dhe kjo është më e lartë, për shkak të shtimit të testimeve, Edhe në këtë kontekst, kjo shifër është më e ulët se në pranverë. Një faktor mund të jetë mbrojtja më e mirë e grupeve të rrezikut. “Tek rastet aktuale të vdekjeve kemi një vlerë, të cilën mund ta hulumtojmë më mirë”, thotë Ralf Krumkamp. “Tek rastet e infektimeve anashkalohet ecuria e rasteve me simptoma të buta të sëmundjes, nëse nuk teston rregullisht. Rastet e rënda dhe ato vdekjeve regjistrohen më mirë, sepse ato janë me relevancë klinike.”

Vdesin më shumë njerëz aktualisht se më parë?

Si në shumë vende të tjera po ndërrojnë jetë këtë vit më shumë njerëz se vitet e kaluara, edhe në Gjermani. Por të dhënat janë të ndryshme. Në Gjermani ka më pak raste vdekjeje se në vendet e tjera evropiane. Por edhe këtu përhapja e virusit Corona ka çuar në një vdekshmëri më të lartë. Më vështrimin drejt Evropës, trendi është më i qartë: Sipas të dhënave të projektit” European mortality monitoring” (Euromomo) në pranverën 2020 dhe aktualisht vdekshmëria në kontinent është dukshëm më e lartë. Statistikat tregojnë dallime: Në vende si Spanja, Franca, Belgjika vdekshmëria është shumë më e lartë. në vende të tjera si Finlanda apo Greqia ajo është në vlera mesatare. Përgjigja për pyetjen, nëse aktualisht vdesin më shumë njerëz se zakonisht, është e ndryshme nga vendi në vend.