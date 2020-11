Zvogëlon rrezikun e prekjes nga COVID-19, vitamina D falas për miliona britanikë

Në muajt e fundit të pandemisë, shumë ekspertë kanë këshilluar njerëzit të marrin suplemente të vitaminës D pasi shkencëtarët zbuluan se mund të zvogëlojë rrezikun e prekjes nga COVID-19.

Tani, autoritetet e Britanisë së Madhe kanë vendosur të ofrojnë pilula falas të vitaminës D gjatë sezonit të dimrit për më shumë se 2.5 milionë njerëz.

Vitamina D ndihmon për të mbajtur kockat, dhëmbët dhe muskujt të shëndetshëm dhe shumë njerëz e kanë përdorur për vite pasi shumë mjekë rekomandojnë marrjen e saj. Tani, zyrtarët britanikë thanë se shtesa e vitaminës do t’u shpërndahet njerëzve që janë jashtëzakonisht të prekshëm klinikisht dhe kanë jetuar në shtëpi kujdesi.

Sipas zyrtarëve të kujdesit shëndetësor, zakonisht gjatë sezonit të dimrit, të gjithë duhet të marrin 10 mikrogramë të vitaminës D në ditë. Por këtë vit, sipas ekspertëve, është më e rëndësishme për shkak të pandemisë koronavirus e cila prek disa pjesë të trupit si dhe sistemin e imunitetit.

Michael Holick, profesor i mjekësisë, fiziologjisë dhe biofizikës në Shkollën e Mjekësisë të Universitetit të Bostonit dhe kolegët e tij kanë studiuar mostrat e gjakut nga një laborator klinik amerikan, Quest Diagnostics, i mbi 190,000 amerikanëve nga të 50 shtetet. Analiza zbuloi se njerëzit që kishin nivele të mangëta të vitaminës D kishin 54 për qind pozitivitet më të lartë të koronavirusit krahasuar me ata me nivele adekuate të vitaminës D në gjak.

Sidoqoftë, ekspertët paralajmëruan gjithashtu kundër toksicitetit të vitaminës D dhe thanë se “është mirë kur vitamina D është në një nivel normal, por shumë mund të shkaktojë shumë probleme”.

Anna Kazaryan, një reumatologe në UCSF Fresno, i këshilloi njerëzit të kontrollonin te mjeku i tyre për të ditur sasinë e vitaminës D që atyre iu nevojitet.

Qeveria britanike deklaroi se të gjitha shtëpitë e kujdesit në vend do të marrin shtesa të mjaftueshme të vitaminës D për banorët. Ata që janë zyrtarisht në listën e klinikisht të prekshme do të marrin një letër që i fton ata të zgjedhin furnizimin me vitaminë D që do të dërgohet në vendbanimin e tyre.

Dorëzimi i suplementit do të fillojë në janar 2021 dhe njerëzit do të marrin shtesa shtesë për katër muaj.