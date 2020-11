I përlotur mjeku i Maradonës pas akuzave: Ai nuk dëshironte të shikonte askënd

Me lot në sy, mjeku personal i Diego Maradonës, Leopoldo Luque, iu përgjigj akuzës për neglizhencë mjekësore që çoi në vdekjen e legjendës argjentinase. Ai mohoi akuzat për neglizhencë, ndërsa fajin e gjen te jeta e argjentinasit. “Policia erdhi papritur, por nuk jam akuzuar, nuk kam informacion të tillë. Unë i kuptoj ata, ne u dhamë atyre të gjithë informacionin që na kërkuan. Ata morën regjistrin mjekësor të Diegos. Unë jam në drejtësi të plotë, e di se çfarë bëra, e di se si e bëra atë, për Diegon, deri në minutën e fundit, jam absolutisht i sigurt se bëra më të mirën që munda për Diego.

Jam në një situatë shumë të keqe, sepse shoku im vdiq. Unë isha me të deri në sekondën e fundit, isha në varrim. Diego urrente mjekët, ai urrente psikologët, ai i urrente të gjithë. Por ishte ndryshe me mua. Unë madje nuk kërkova një foto me të, e mora të parën tre vjet pasi u takuam. Diego ishte shoku im, unë isha gjithmonë me të. Për shkak se Diego kishte shumë probleme shëndetësore, shumë para se të më takonte, ai kishte nevojë për ndihmë. Diego më nxori nga shtëpia e tij shumë herë. Ai më nxirrte jashtë dhe më thërriste. Kjo ishte marrëdhënia me Diegon.

Por cfarë ndodhi ditët e fundit? “Unë hyja në shtëpi, ai nuk dëshironte të shikonte askënd. I kërkova të merrte ilaçet, ai më largoi, “Luke, unë jam mirë, më lini vetëm”. Gjithçka që bëra ishte më shumë, jo më pak sesa duhej. Unë e mbështeta, sepse e doja, mund të isha larguar, por nuk e bëra” tha ai. Legjenda argjentinase u shua pak ditë më parë si pasojë e një arresti kardiak në moshën 60-vjeçare.