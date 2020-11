Horoskopi per diten e sotme, 29 nentor 2020

Dashi

Ju duhet të rifilloni stërvitjen dhe të kryeni aktivitete që do të jenë të mira për shëndetin tuaj. Kontrolloni shpenzimet pasi do të jetë një nga problemet ëe mund të përballeni me partnerin/partneren tuaj.

Demi

Ushtrohuni pasi joga dhe meditimi do t’ju ndihmojnë të mbani trupin në formë dhe të ndiheni mirë psikologjikisht. Sigurohuni që çdo investim që bëni të bëhet me mençuri. Bëni kujdes me çështjet personale. Mos i tregoni ato në publik pasi mund t’ju dëmtohet reputacioni.

Binjakët

Ka mundësi që sot të mblidhni një borxh të vjetër. Do të ndjeni dashurinë përreth jush. Do të jetë një ditë e shkëlqyeshme për aktivitetet shoqërore, si dhe ato fetare.

Gaforrja

Humori i bashkëshortit/bashkëshortes suaj do t’ju zbukurojë ditën. Do të jetë një ditë plot energji dhe parashikohen fitime të papritura. Mund të përballeni me një çështje që do të kërkojë vëmendjen tuaj të menjëhershme.

Luani

Përfitoni nga koha e lirë për të ndihmuar një anëtar të familjes për një çështje të rëndësishme. Falja e partnerit/partneres suaj lidhur me një gabim të së kaluarës do të ketë një efekt të fortë pozitiv në marrëdhënien tuaj. Kompetencat tuaja profesionale mund të vihen në provë.

Virgjëresha

Një udhëtim i shkurtër për të vizituar një mik apo të afërm, do të jetë një pushim relaksues nga rutina juaj e përditshme. Hapat e guximshëm do të sillnin shpërblime të favorshme. Përgjithësisht do të jetë një nga ato ditë kur gjërat nuk do të lëvizin ashtu siç dëshiron

Peshorja

Mos i detyroni njerëzit të bëjnë gjëra për ju. Pozicioni juaj financiar do të përmirësohet përmes fitimeve të papritura. Një lajm i mirë i papritur në lidhje me fëmijët, do t’ju sjellë lumturi.

Akrepi

Personaliteti do t’ju ndihmojnë të krijoni disa miq të rinj. Përpiquni ta kuptoni dhe të tregoheni të duruar me partnerin/partneren tuaj sot për shkak të gjendjes së tij/saj të paqëdrueshme emocionalisht. Mbështetja e vlefshme nga një mik do t’ju ndihmojë në çështjet profesionale.

Shigjetari

Shmangni përballjet e panevojshme, pasi kjo vetëm do t’ju shkaktojë stres. Kjo mund të mos jetë një ditë shumë fitimprurëse, daj kontrolloni gjendjen e parave dhe kufizoni shpenzimet. Sjellja e çrregullt e partnerit/partneres suaj mund t’ju prishë romancën.

Bricjapi

Një lajm i papritur mund t’ju ndriçojë ditën. Jeta në çift do të marrë një kthesë të bukur sot. Disa persona të kësaj shenje do të përjetojnë ndjenjën e të qenit i dashuruar.

Ujori

Do të jetë një ditë përgjithësisht e bukur dhe e mbushur me argëtim. Nëse dilni për të bërë pazar, beni kujdes me blerjet e panevojshme. Mund të ndiheni të neglizhuar nga partneri/partnerja dhe kjo mund të bëjë që të rivlerësoni marrëdhënien tuaj.

Peshqit

Ju e dini se çfarë është më e mira për ju, ndaj tregohuni të fortë, të vendosur dhe të gatshëm të jetoni rezultatet. Jini origjinal në pamjen dhe sjelljen tuaj kur dilni me personin e zemrës. Disa persona të kësaj shenje do të harrojnë disa ankesa nga e kaluara dhe do të çmojnë të tashmen./bw