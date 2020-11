Urimi për 28 nëntorin, ndërtesa më e lartë në botë vishet Kuq e Zi

Ndertesa me e larte ne bote, e cila shpesh perdoret per te percjelle mesazhe te ndryshme publike, eshte veshur me flamurin kombetar shqiptar me rastin e 28 nentorit.

Urimi i veçantë ka ardhur për festën e 108-vjetorit të Pavarësisë për Shqipërinë ditën e sotme, ku vec flamurit, ne anglisht shkruhet se sot eshte Festa Kombetare e Pavaresise se Shqiperise.

Ndërtesa më e lartë në botë, Burj Khalifa është veshur kuqezi për nder të Ditës së Flamurit. Flamuri kuq e zi ka qenë në qendër të Dubait për disa minuta, si një ndër urimet më të veçanta për vendi tonë.

Burj Khalifa është ndërtesa më e lartë në Dubai dhe ne botë, e cila filloi të ndërtohej në vitin 2004. Lartësia e Burj Khalifa është 828 metra, një nga sfidat më të mëdha për botën inxhinjerike.

VIDDEO: https://fb.watch/22gX7rCDU8/