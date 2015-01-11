Vjedhja e energjisë, policia: Në dy ditë u arrestuan 19 persona, 32 në kërkim
Vijon puna e përbashkët e Policisë së Shtetit dhe OSHEE-së, në të gjithë vendin për evidentimin dhe vënien para drejtësisë të autorëve të vjedhjes së energjisë elektrike, si dhe për ndërprerjen e lidhjeve të paligjshme të energjisë elektrike.
Në të gjithë vendin gjatë dy ditëve të fundit kanë vepruar 195 grupe të përbashkëta Polici – OSHEE. Janë kryer kontrolle të përbashkëta Polici - OSHEE në 4.915 raste . Si rezultat i kontrolleve të kryera në terren në abonentët biznes dhe familjarë, janë evidentuar 57 raste të vjedhjes së energjisë elektrike me 57 autorë.
Nga këta janë arrestuar në flagrancë 19 persona të cilët akuzohen për vjedhje të energjisë elektrike . Janë shpallur në kërkim 32 persona, si dhe ndiqen në gjendje të lirë 6 autorë. Gjithashtu janë ndërprerë 3.056 lidhje të abonentve debitorë dhe 57 lidhje të paligjshme.
Si dhe janë kontrolluar 264 kabina elektrike dhe abonentët që furnizohen nga këto kabina. Policia e Shtetit dhe OSHEE janë të vendosur ta çojnë deri në fund punën e nisur , deri në shkëputjen e fundit të lidhjeve të paligjshme, duke përballur me forcën e ligjit të gjithë ata persona, të cilët abuzojnë me energjinë elektrike, duke e vjedhur atë, qofshin këta përfaqësues biznesesh, individë, apo punonjës të vetë OSHEE-së.