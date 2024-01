Parashikimi i motit 23 nëntor, java nis me rritje temperaturash

Vendi ynë sot do të mbizotërohet nga alternime kthjellimesh dhe vranësirash duke sjellë mot me diell në të gjithë territorin.

Sipas Meteoalb, sot temperaturat do të pësojnë një rritje të lehtë, ku do të variojnë: në zonat malore, nga -1°C në 07°C, në zonat e ulëta nga 0ºC në 14°C dhe në zonat bregdetare nga 09°C në 17°C.

Era do të fryejë në drejtim Verior- Verilindor ndërsa forca e valëzimit në det do të jetë 3 ballë.

Kosova sot do të mbizotërohet nga alternime kthjellimesh dhe vranësirash të cilat do të sjellin mot me diell në të gjithë territorin. Temperaturat do të pësojnë një rritje të lehtë ku do të variojnë: në zonat malore nga -2°C në 05°C dhe në zonat e ulëta nga 00°C në 11°C.