Rekord i ri në Greqi, vdekjet kalojnë 100 në 24 orë, 1498 raste të reja
Lajmifundit / 22 Nëntor 2020, 17:42
Kosovë&Rajon
EODY konfirmoi sot 1498 raste të reja të virusit të ri në vend, nga të cilat 22 u zbuluan pas kontrolleve në hyrjet e vendit.
Ndërkohë që numri i përgjithshëm i rasteve ka shkuar në 91619.
Ndërkaq 540 pacientë po trajtohen të intubuar, 470 pacientë të tjera janë liruar nga ICU.
Gjithashtu EODY ka bërë publike sot edhe 103 vdekje të tjera të regjistruara në 24 orët e fundit duke shkuar numri në 1630 vdekje gjithsej në vend.