Spitalet në Greqi drejt kolapsit, vetëm disa shtretër në dispozicion

Mbushja e spitaleve në Selanik, qyteti i dytë më i madh i Greqisë, ka rritur presionin mbi shërbimet shëndetësore në Athinë, që i tremben një përhapjeje të pandemisë dhe po përgatiten për më të keqen, tha presidenti i spitalit “Voula”, Andréas Plemmenos.

Në kujdesin intensiv, vetëm 4% e shtretërve spitalorë kanë mbetur ende në dispozicion në Selanik dhe 20,5% në Athinë, sipas shifrave të lëshuara sot nga Ministria e Shëndetësisë.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

“Ne nuk jemi ende në kulmin e pandemisë në Greqi, situata mund të përkeqësohet dhe presioni do të jetë më i keq”, paralajmëroi ai.

Qeveria vuri në shërbim publik dy klinika private në Selanik, qyteti i dytë grek me një milion banorë, më i prekuri nga COVID-19, me një në tre persona të infektuar me virusin.

Por qeveria nuk përjashton transferimin e pacientëve në Athinë, e cila ka gati një të tretën e popullsisë greke (3,9 milionë banorë).

Sipas Plemmenos, për këtë arsye, presioni do të rritet në spitalet e Athinës dhe gjërat do të bëhen shumë më të vështira.