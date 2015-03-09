LEXO PA REKLAMA!

Koka me amabadorin Lu: Rikthyem vëmendjen tek mjedisi

Lajmifundit / 9 Mars 2015, 13:13
Aktualitet

koka luMinistri i Mjedisit,  Lefter Koka priti  sot në një takim Ambasadorin eShteteve të Bashkuara të Amerikës,  z. Donald Lu.  Gjatë takimit të dyja palët diskutuan rreth çështjeve mjedisore në vend. Ministri Koka e njohu Ambasadorin Lu me arritjet e deritanishme në fushën e mjedisit duke vënë theksin në realitetin e dikurshëm mjedisor dhe punën që është bërë për ta ndryshuar këtë realitet dhe për ta sjellë në qendër të vëmendjes.

Ministri Koka shpjegoi masat e marra që në fillim të mandatit qeverisës në përputhje me kushtet e caktuara në progresraportin e Bashkimit Europian. Ministri i Mjedisit informoi Ambasadorin Lu mbi reformën administrative, duke ndarë menaxhimin nga kontrolli që ndikon drejtpërsëdrejti në frenimin e korrupsionit. Në kuadër të kësaj reforme u krijuan Agjencia Kombëtare e Mjedisit, Inspektoriati Shtetëror i Mjedisit, dhe së fundi Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura, krijuar edhe  si një kërkesë e Bashkimit Europian dhe e donatorëve.

Duke iu përgjigjur interesit të Ambasadorit Amerikan rreth monitorimit të cilësisë së ajrit, Ministri Koka theksoi se Agjencia Kombëtare e Mjedisit ka 6 laboratorë dhe monitoron cilësinë e ajrit duke raportuar online të dhënat. “Në bashkëpunim me ministritë e linjës, po përgatisim një projektligj për ndotjen e shkaktuar nga makinat për të arritur standartet europiane “- tha ndër të tjera Ministri Koka.

Ambasadori Lu u impresionua nga rezultatet e moratoriumit dhe punën e bërë gjatë një viti për të frenuar zhdukjen e faunës së egër në vendin tonë si pasojë e gjuetisë së pakontrolluar.

Në të gjitha arritjet e deritanishme Ministri Koka theksoi se në punën për një mjedis me standarte të larta, është e nevojshme përfshirja e të gjithë qytetarëve të cilët meritojnë një mjedis të denjë. “Ne jemi nje popull vital dhe punëtor, por për 23 vite politika e ka shfrytëzuar vendin për interesat e saj. Jemi të vendosur të ndërtojmë një politikë në shërbim të qytetarëve.”- tha Ministri Koka.

Nga ana e tij ambasadori Lu vuri në pah se vendi ynë ka një rini të mrekullueshme të cilës i duhet  si trashëgimi një mjedis sa më të pastër.

Në fund të takimit Ministri Koka i dhuroi  Ambasadorit Lu, botimin “Rikthimi i jetës - 1 vit moratorium i gjuetisë”, një përmbledhje e rezultateve të arritura deri më sot në fushën e faunës së egër si pasojë e vendosjes së Moratoriumit.

