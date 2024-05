1.85 trilionë euro të bllokuara, Bashkimi Evropian në kaos

Pas bllokimit të buxhetit të BE-së të ndarë për koronavirus, nga ana e Hungarisë dhe Polonisë, kjo e fundit ka paralajmëruar se mosmarrëveshjet e financimit, mund të shkaktojnë “një prishje të BE-së”.

Të hënën, të dy vendet bllokuan buxhetin e 2021-2027 dhe planin e rimëkëmbjes, me një vlerë të kombinuar prej 1.85 trilionë euro, sepse hyrja në fonde do të ishte e kushtëzuar me pranim të emigrantëve.

Kryeministri polak Mateusz Morawiecki, është shprehur se një “oligarki evropiane” po përpiqet të ngacmojë anëtarët e dobët të BE.

Ndërsa, homologu i tij hungarez Viktor Orban e quajti planin e BE-së, si “shantazh” kundër vendeve anëtare që kundërshtojnë imigracionin.

Polonia dhe Hungaria veçse janë nën procedura hetimore nga BE, për shkelje të rregullave të ndryshme demokratike.

Megjithatë, Morawiecki ka paralajmëruar se kushtet e reja për financim nga BE, mund të çojnë përfundimisht, në shpërbërje të saj.