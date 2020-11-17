Koronavirusi i merr jetën koregrafit të njohur në Elbasan
Koronavirusi i ka marrë jetën një tjetër emri të njohur, koreografit Albert Vrapi nga Elbasani.
Vrapi nuk ka arritur që të mposhtë sëmundjen duke e humbur luftën me virusin vdekjeprurës.
“I madhi Albert Vrapi u nda nga kjo jetë ne 15 11 2020. Duhet ta kujtojmë te qeshur me nota muzike qe ai i krijonte ne koreografit me te bukura qe te gjith duartrokisnin dhe ngriheshin ne kemb.
Ne Teatri Skampa Elbasan. Berti eshte ne zemrat tona qytetit te Elbasanit ju shua nje yll. Ylli i modernizimit ylli i te bukures ylli i koreografis.
Te percjell ne shtepin tende te fundit me kenget e Michael Jackson .Do i mungojn shum teatrit koreografit e tua” shkruajnë miqtë e tij.