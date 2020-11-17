Humbi fëmijën, Covidi merr jetën 28-vjeçares shtatëzënë tek Infektivi
Një 28-vjeçare shtatzënë ka ndërruar jetë mbrëmjen e djeshme për shkak të komplikacioneve të shkaktuara nga koronavirusi.
Sipas burimeve spitalore mesohet se 28-vjeçarja nga Tirana ishte shtruar prej tre ditësh në shërbimin intensiv të Infektivit për shkak të koronavirusit, por nuk ka mundur t’ia dalë ne muajin e peste te shtatzanise.
Njoftohet se 28-vjeçarja ishte në muajin e pestë të shtatëzanisë dhe se ka pësuar hemorragji të brendshme në njërin prej reparteve të kirurgjisë teksa mjekët përpiqeshin t’i jepnin ndihmë pas hemorragjisë së brendshme që kishte pësuar.
Sipas te dhenave te deritanishme mesohet se shtatzena eshte operuar ne kirurgjine e QSUT pasi kishte humbur femijen.