Rama i përgjigjet Bashës: Kjo opozitë nuk i duhet as dreqit e jo më shqiptarëve

Kryeministri Edi Rama, me anë të një postimi në rrjetet sociale i është kudër përgjigjur akuzave të kreut të Partisë Demokratike, Lulzim Basha, ku ky i fundit deklaron se qeveria e ka humbur kontrollin ndaj pandemisë.

Rama shkruan se kjo opozitë as në një sëmundje që bie një herë në një shekull, nuk gjen dot forcë të bëhet bashkë me shumicën. Sipas Ramë kjo opozitë nuk i duhet popullit shqiptarë.

Kryeministri Rama ne twitter:

NJË OPOZITË QË AS NË NJË SËMUNDJE QË BIE NJË HERË NË SHEKULL NUK GJEN DOT FORCË TË BËHET BASHKË ME SHUMICËN NUK I DUHET AS DREQIT E JO MË POPULLIT SHQIPTAR!