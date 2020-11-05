LEXO PA REKLAMA!

Meta: Vlerësoj aktin e dorëheqjes së Hashim Thaçit! Besoj në pafajësinë e tij

Lajmifundit / 5 Nëntor 2020, 12:49
Politikë
Meta: Vlerësoj aktin e dorëheqjes së Hashim Thaçit! Besoj

Pasi presidenti Hashim Thaçi dha dorëheqjen sepse iu konfirmuar nga Haga akt akuza, vjen reagimi i presidentit Ilir Meta.

"Lufta e Ushtrisë Çlirimtare e Kosovës ka qenë e drejtë dhe heroike.

Vlerësimi i aktin e dorëheqjes së Presidentit të Republikës së Kosovës, Hashim Thaçi, për të ndihmuar ballafaquar me akuzat dhe besoj në pafajësinë e Tij të gjithë bashkëluftëtarëve, sikundër konfirmohet edhe në kalimin e kohës.

Ky është një moment reflektimi për të forcuar më shumë aftësi dhe unitet, në interesin më të mirë për një kombëtar", shkruan Meta.

