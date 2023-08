Kapja e 2 ton kanabis alarmon policinë, dërgohet grup special hetimi në Mal të Zi

Policia shqiptare ka reaguar ne lidhje me kapjen e nje sasie lende narkotike prej dy tone kanabis ne Mal te Zi. Ne deklarate thuhet se nje grup hetimi eshte derguar ne Mal te Zi per te shkembyer informacione me autoritetet vendase me qellim zbulimin e origjines se kanabisit.

Policia e Shtetit - Informacion në lidhje me një sasi të konsiderueshme lënde narkotike të kapur në Malin e Zi:

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Mëngjesin e sotëm, në vendkalimin kufitar Hani i Hotit (Bozaj), shërbimet policore dhe ato doganore të Malit të Zi, gjatë kontrollit të një kamioni tranzit, kanë gjetur të fshehur brenda ngarkesës me fruta-perime, një sasi të konsiderueshme lënde narkotike të dyshuar marijuanë.

Kamioni që drejtohej nga shtetasi E. C. ishte ngarkuar me fruta-perime në shtetin grek dhe kishte hyrë nëpërmjet pikës së kalimit kufitar të Kapshticës, tranzit për në vendet e BE-së.

Policia e Shtetit, pas shkëmbimit të informacioneve paraprake me homologët malazezë, ka dërguar në Malin e Zi, një grup specialistësh të Hetimit të Narkotikëve, me qëllim kryerjen e hetimeve të përbashkëta dhe përcaktimin e origjinës se nga është marrë lënda narkotike.

Ne lidhje me kete lajm, lexoni edhe:

Shqiptari kapet në Mal të Zi me 2 tonë kanabis, dalin pamjet e operacionit