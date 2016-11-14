Kjo video ka dicka të pazakontë, merr miliona shikime për pak orë
Lajmifundit / 14 Nëntor 2016, 18:49
Video e përplasjes së disa deputetëve gjatë seancës parlamentare në Ukrainë po bën xhiron e botës.
Por kjo video nuk është bërë "virale" për shkak të përplasjes së deputetëve, këtë herë ka një arsye tjeter.
Nëse e shihni me vëmendje videon do të arrini të kuptoni se ka diçka që nuk shkon me një deputet te veshur me kostum të zi, i cili nuk lëviz as qerpikun teksa kolegët e tij grushtohen.
Sipas Reuters, përleshja shpërtheu për shkak se Oleg Lyashko, lideri i Partisë Radikale, akuzoi Yuriy Bokyo, bashkë-kryetar i bllokut të opozitës, se është një “agjent i Kremlinit”.