LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Kjo video ka dicka të pazakontë, merr miliona shikime për pak orë

Lajmifundit / 14 Nëntor 2016, 18:49
Soft
Kjo video ka dicka të pazakontë, merr miliona shikime për pak

Video e përplasjes së disa deputetëve gjatë seancës parlamentare në Ukrainë po bën xhiron e botës.

Por kjo video nuk është bërë "virale" për shkak të përplasjes së deputetëve, këtë herë ka një arsye tjeter.

Nëse e shihni me vëmendje videon do të arrini të kuptoni se ka diçka që nuk shkon me një deputet te veshur me kostum të zi, i cili nuk lëviz as qerpikun teksa kolegët e tij grushtohen.

Sipas Reuters, përleshja shpërtheu për shkak se Oleg Lyashko, lideri i Partisë Radikale, akuzoi Yuriy Bokyo, bashkë-kryetar i bllokut të opozitës, se është një “agjent i Kremlinit”.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion