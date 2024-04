‘’Nusja e ngrënshme" e mbuluar me diamante dhe perl

Një britanike ka bërë një "tortë gjigante" të dasmës që i gjan nuses.

Krijimi i pabesueshëm u ekspozua në një panair dasmash në Dubai.

Tortë është vepra e stilistes britanike të modës Debbie Wingham, 36 vjeç, dhe është bërë duke përdorur 1.000 vezë dhe 20 kilogramë çokollatë.

"Nusja" është krejtësisht e ngrënshme dhe është e mbuluar me 50 kilogramë tantellë të ngrënshme dhe e zbukuruar me 5000 lule të prera me shtiza me perla të ngrënshme.

Torta në vetvete jo vetëm që duket mahnitëse, por gjithashtu është bërë nga përbërës të kualitetit të lartë.

Përveç kësaj, torta e cila mori 10 ditë për tu pjekur dhe dekoruar ka katër diamante tre karatësh secili në vlerë të 15 mijë dollarë.

E gjithë torta peshon më shumë se 100 kilogramë dhe kushton rreth 700 mijë euro.