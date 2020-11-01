LEXO PA REKLAMA!

Guardiola hedh pas Barcelonën: Periudha ime atje ka përfunduar

Lajmifundit / 1 Nëntor 2020, 18:47
Sport
Guardiola hedh pas Barcelonën: Periudha ime atje ka përfunduar

Trajneri i Manchester City, Pepe Guardiola, trajtoi spekulimet mbi të ardhmen e tij pasi fitores sw ekipit e tij ndaj Sheffield United në Premier League të shtunën.

Pep Guardiola ka përjashtuar mundësinë e kthimit në Camp Nou, duke këmbëngulur se “periudha ime si menaxher i Barcelonës ka mbaruar”, tha trajneri, raporton Goal.

Spekulimet mbi të ardhmen e Guardiola në Manchester City kanë filluar të intensifikohen ndërsa ai i afrohet gjashtë muajve të fundit të kontratës së tij aktuale, transmeton insajderi.

Guardiola me Barcelonen ka fituar dy herë Ligën e Kampionëve dhe tri herë rresht La Ligan.

