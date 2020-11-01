Guardiola hedh pas Barcelonën: Periudha ime atje ka përfunduar
Lajmifundit / 1 Nëntor 2020, 18:47
Sport
Trajneri i Manchester City, Pepe Guardiola, trajtoi spekulimet mbi të ardhmen e tij pasi fitores sw ekipit e tij ndaj Sheffield United në Premier League të shtunën.
Pep Guardiola ka përjashtuar mundësinë e kthimit në Camp Nou, duke këmbëngulur se “periudha ime si menaxher i Barcelonës ka mbaruar”, tha trajneri, raporton Goal.
Spekulimet mbi të ardhmen e Guardiola në Manchester City kanë filluar të intensifikohen ndërsa ai i afrohet gjashtë muajve të fundit të kontratës së tij aktuale, transmeton insajderi.
Guardiola me Barcelonen ka fituar dy herë Ligën e Kampionëve dhe tri herë rresht La Ligan.