LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Hëna e rrallë blu shfaqet për Halloween pas 46 vitesh, pamjet e rralla nga Tirana

Lajmifundit / 31 Tetor 2020, 19:40
Aktualitet

Këtë vit festa e Halloween do të duket paksa ndryshe për shkak të Covid-19, por ajo që bën ndryshimin e kësaj feste nga vitet e tjera është se kjo do të jetë hera e parë që nga viti 1974 që ka një Halloween me Hënë të plotë.

Ajo është Hëna e dytë e plotë e tetorit, e njohur edhe si Hëna blu, edhe pse nuk do të shfaqet me ngjyrën blu në qiellin e natës.

Hëna e plotë e Halloween-it me shumë mundësi ndodh vetëm pak herë në shekull dhe nuk do të përsëritet më në rajonin tonë deri në vitin 2039-ë.

Kjo do të jetë edhe hera e parë që një Hënë e plotë Halloween-i do të jetë e dukshme në të gjithë botën që nga 1944-a.

Gjithashtu ekspertët këshillojnë që të mos humbet spektakli i Hënës mbrëmjen e sotme pasi do të jetë i fundit për të paktën 19 vitet e ardhshme.

Shikoni fotot e publikuara nga LSA.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion