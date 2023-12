Evis Kushi kërkoi mësim në auditor për vitet e para, MSH nuk pranon: Universitetet vatra të larta infeksioni

Kërkesa e Ministrisë së Arsimit për zhvillimin e mësimit në auditore për studentët e viteve të para në Universitete nuk u pranua nga Ministria e Shëndetësisë.

Në përgjigje të saj, Ministria e Shëndetësisë thotë se universitetet janë vatra të larta të infektimit, ndaj dhe prezenca e studentëve të viteve të para është e pamundur.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Në një letër zyrtare drejtuar Ministrisë së Arsimit, thuhet se pas mbledhjes së komitetit të ekspertëve është vendosur që të paktën në muajin e parë të mos ketë mësim nëpër auditore.

Edhe 2 ditë më parë, kryetarja e komitetit të ekspertëve, Mira Rakacolli në një deklaratë u shpreh se mësimi duhet të kryhet online për të paktën 1 muaj.

Gjithashtu edhe konviktet do të mbyllen për të njëjtën periudhë kohore, ndërkohë që Rezidencat Universitare 1 dhe 2 në Tiranë bënë me dije se pagesat e kryera do të kompensohen në muajin dhjetor.