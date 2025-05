Durrës/ Sherr mes kushërinjsh në një lokal, arrestohet një 39-vjeçar, procedohen 2 vëllezërit

Një 39 vjeçar me iniciale A.L., pronari i lokalit pas konfliktit me kushëririn e tij, 28-vjeçar me iniciale L.L. e ka goditur me sende të forta këtë të fundit.

Fatmirësisht, plagët e marra nuk i kanë rrezikuar jetën. Nuk dihet ende shkaku se për çfarë janë konfliktuar.

Policia arrestoi 39-vjeçarin si dhe procedoi penalisht dy vëllezër, Xh. L., 48 vjeç dhe Sh. L., 45 vjeç të cilët u përfshinë në konfliktin me kushërinjtë e tyre.

Materialet i kaluan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Durrës dhe Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Krujë, për veprat penale "Dhuna në familje".