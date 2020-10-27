Njëri për prostitucion, tjetri për prodhim e shitje droge, pranga dy të rinjve në Fier
Dy persona kane rene ne pranga per vepra te ndryshme penale. Bien në prangat e policisë 2 shtetas, një për veprat penale “Shfrytëzim prostitucioni” dhe “Trafikimi i personave të rritur” dhe një tjetër për “Prodhimi dhe shitja e lëndëve narkotike”.
Specialistët për Hetimin e Narkotikëve dhe Trafiqeve të Paligjshme në DVP Fier arrestuan në flagrancë shtetasit me inicialet A. K., 28 vjeç, banues në Berat.
Arrestimi i këtij shtetasi u bë pasi dyshohet se për një periudhë 5-mujore ka shfrytëzuar për prostitucion jashtë shtetit një shtetase 32 vjeçe.
Po ashtu ne pranga ra shtetasi me inicialet A. H., 26 vjeç, banues në Mallakastër, u bë pasi gjatë kontrollit të ushtruar në automjetin tip “Volkswagen” që drejtohej nga ky shtetas, u gjetën disa doza me lëndë narkotike cannabis sativa. Materialet i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Fier, për veprime të mëtejshme procedurale.