Bum infektimesh nga koronavirusi në Korçë, mes tyre një mësues dhe një infermier

Lajmifundit / 27 Tetor 2020, 19:19
Aktualitet
Ministria e Shëndetësisë, raportoi se ditën e sotme janë konfirmuar pozitiv me koronavirus 11 persona.

Mësohet se mes të infektuarve që janë prekur nga sëmundja vdekjeprurëse janë një mësues dhe një infermier.

Në Korçë që prej fillimit të emergjencës shëndetësore deri më tani janë infektuar 506 persona dhe kanë humbur jetën 25 të tjerë.

Në të gjithë shqipërinë që prej fillimit të pandemisë deri më tani kanë humbur jetën 487 persona dhe janë infektuar 19,729 të tjerë.

