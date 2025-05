Alarm për bombë në Francë, evakuohet Harku i Triumfit

Nje alarm per bombe u be shkak per evakuimin e zones pranë monumentit të famshëm në Paris.

Harku i Triumfit është rrethuar me shirita të verdhë ndërsa policia franceze ka kryer evakuimin e zonës. Stacionet e metrove pranë zonës janë bllokuar dhe po evakuohen.

Alarmi është dhënë pasi disa kalimtarë të rastit kanë hasur një disa çanta të mbushura me municione që ishin braktisur pranë monumentit ikonik.

Gjendja në Francë është tensionuar pas vrasjes së një mësuesi historie nga një esktremist islamik, pasi kishte shfaqur karikaturat e Profetit Muhamed.

Deklaratat e presidentit francez Emmanuel Macron se “islami shkakton probleme” ka shkakruar revoltë në botën myslimane.