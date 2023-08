Rusia i del në krah Dendias, por i kthen ‘shpinën’ Ramës: Keni të drejtë të zgjeroheni në det deri në…

Ministri i Jashtëm grek Nikos Dendias ka zhvilluar një takim me homologun e tij rus Sergei Lavrov gjatë vizitës që ky i fundit po zhvillon në Greqi për herë të parë pas 3 vitesh. Të dy ministrat e jashtëm do të mbajnë një deklaratë për shtyp rreth orës 13:30 ndërkohë që në orët e pasdites Lavrov do të takohet me kryeministrin grek Kyriakos Mitsotakis.

Vizita e Lavrov shënon mundësinë për të filluar një faqe të re në marrëdhëniet bilaterale mes dy vendeve, pasi Lavrov deklaroi mëngjesin e sotëm se është e drejta e Greqisë për t’u shtrirë me 12 milje në detin Jon.

Në veçanti, në lidhje me caktimin e shelfit kontinental dhe EEZ midis Greqisë dhe Turqisë, Sergei Lavrov pohon se pozicioni i Rusisë, i cili nënshkroi Konventën e KB të 1982 mbi Ligjin e Detit, bazohet në rregullat e saj. E drejta ndërkombëtare e përfshirë në këtë traktat, shkruan Prothothema, vëren se neni 3 i Konventës parashikon që secili shtet ka të drejtën sovrane për të përcaktuar shtrirjen e ujërave të tij territoriale deri në 12 milje detare.

Në të njëjtën intervistë, Ministri i Jashtëm rus shprehu “shqetësim serioz” në lidhje me vendimin e Turqisë mbi Varos dhe e bëri të qartë se ai kundërshton një seri rezolutash të Këshillit të Sigurimit të KB. Duke stigmatizuar këtë vendim, ai dërgoi mesazhin se çdo veprim i njëanshëm parandalon formimin e një atmosfere konstruktive dhe krijon komplikime shtesë në rinisjen e negociatave për zgjidhjen përfundimtare të këtij problemi të vjetër.

Sipas mediave greke nuk është rastësi që afrimi i të dy vendeve përkon në kohë me përkeqësimin e marrëdhënieve ruso-turke. Në artikull thuhet se përfshirja e Turqisë në luftën e Nagorno Karabakut ishte pika e fundit, pasi interesat konfliktuale të Rusisë dhe Turqisë në Siri dhe Libi i kishin sjellë vazhdimisht ata në konflikt.

“Vladimir Putin dhe Rexhep Tajip Erdogan , megjithatë, përfundimisht arritën të gjenin një kompromis, duke i dhënë përparësi “tablos së madhe”. Moska e donte Turqinë larg Perëndimit, ndërsa Ankaraja e përdori Rusinë për të ekuilibruar presionin Perëndimor.

Sidoqoftë, përfshirja e menjëhershme ushtarake e turqve në Kaukaz, në “oborrin e pasëm” të Rusisë, është diçka që Putini nuk do ta falë. Pra, një nga mënyrat që diplomacia ruse përdor për të dërguar mesazhe dhe për të bërë presion ndaj Erdogan është hapja ndaj Greqisë”, thuhet në artikull.