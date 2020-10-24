Pirlo merr lajmin e mirë, shërohet “asi” i mesfushës
Lajmifundit / 24 Tetor 2020, 09:12
Sport
Lajme të mira për trajnerin Andrea Pirlo. Mesfushori i Juventusit, Weston McKennie ka fituar betejën ndaj koronavirusit dhe është shëruar plotësisht.
22-vjeçari amerikan ka marrë përgjigjen e tamponit të fundit, që ka rezultuar negativ. Lajmi jepet nga kampionët e Italisë me anë të një postimi në Twitter.
McKennie rezultoi pozitiv në datë 14 tetor dhe gjithë këto ditë i kaloi i izoluar.
Karantina ka marrë fund me përgjigjen e sotme dhe është gati të kthehet në stërvitje.