Shkoi pa ftesë në përurimin e shtëpisë së Gjergj Fishtës, shoqërohet nga policia Eduart Ndocaj

Ish-deputeti Eduard Ndocaj është përfshirë në një incident me policinë, ndërsa është shoqëruar në komisariat.

Ngjarja ka ndodhur para pak minutash në Fishtë të Lezhës, teksa pritet të përurohet shtëpia e poetit Gjergj Fishta. Ish-deputeti kauboj është futur në furgonin e policisë forcërisht me argumentin se nuk ka pasur ftesë për ceremoninë në fjalë ku i ftuar është dhe kryeministri Edi Rama.

Me rastin e 149 vjetorit të lindjes së At Gjergj Fishtës (Zef Ndokë Simoni), sot në fshatin Fishtë, do të përurohet Shtëpia-Muze, ku banoi poeti Kombëtar.