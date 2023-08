Detyron oborrtarët të zvarriten në gjunjë, jeta e mbretit më të urryer në botë

Është mbreti më i urryer në botë dhe populli i tij se do fare.

Bëhet fjalë për mbretin e Tajlandës, Maga Vajiralongkorn. Prestigjozia britanike “Daily Mail” shkruan se disa nga arsyet pse ai është i urryer kanë të bëjnë me mënyrën se ai vishet, me xhinse me bel të shkurtër, tatuazje dhe bluza të shkurtra.

E dyta, jeta e shthurur që 68-vjeçari bën. Vajiralongkorn, aplikon një jetë të shthurur, edhe pse ka katër gra, ai ka një “harem” të tërë me balerina.

Maha gjithashtu insiston sistematikisht që oborrtarët duhet të zvarriten në gjunjë drejt tij, urdhëron stafin të qethen “zero”, si dhe ka detyruar një grua të hante nga tasi i qenit, teksa ishte gjysmë e zhveshur.