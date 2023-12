Masakroi kunatën për Shën Valentin, prokuroria kërkon burg përjetë për Dashamir Xhepën

“Burg përjetë” ka kërkuar sot Prokuroria për Dashamir Xhepën, i akuzuar për vrasjen e kunatës së tij në 14 shkurt të vitit 2019. Lirie Xhepa ishte e ve prej disa vitesh, pasi i shoqi ishte ndarë nga jeta nga një sëmundje e rëndë, ndërsa kishte krijuar lidhje intime me të akuzuarin. Duket se dhuna e vazhdueshme prej tij e kishte detyruar gruan t’i jepte fund lidhjes më 14 shkurt shkurtit 2019 kur edhe ia ka komunikuar, Xhepa ka kryer aktin e rëndë

Lirie Xhepa fillimisht është goditur me sende të forta pas koke, hekur ose gurë mëngjesin e 14 shkurtit. Më pas ajo është qëlluar me pistoletë nga një distancë e afërt, duke i shkaktuar vdekjen. Më pas 49-vjeçarja është qëlluar me armë zjarri me një plumb në kokë, dhe dy në bark.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Bashkëshorti i saj ishte ndarë nga jeta vite më parë, dhe 49-vjeçarja jetonte e vetme me dy fëmijët e saj. Viktima me kunatin e saj janë fqinj, banesat e tyre ishin 500 metra larg, dhe ndodhen në lagjen “Qershori” në periferi të Kombinatit. Lirie Xhepa kishte pasur konflikte të vazhdueshme me njërëzit e burrit të saj të ndarë nga jeta. Nuk përjashtohet një lidhje jashtëmartesore të Dashamir Xhepës me kunatën e ve.

Banorët e zonës ku ndodhi ngjarja, janë shprehur se të gjithë ishin në dijeni të lidhjes intime mes tyre. Madje, edhe të dhunës së vazhdueshme që ushtrohej ndaj 49-vjeçares, por askush nuk fliste.