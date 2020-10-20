LEXO PA REKLAMA!

Tiranë/ Lëndë narkotike dhe vjedhje, arrestohen 11 persona dhe 1 tjetër shpallet në kërkim

Lajmifundit / 20 Tetor 2020, 15:06
Aktualitet
Tiranë/ Lëndë narkotike dhe vjedhje, arrestohen 11 persona dhe 1

11 persona janë arrestuar dhe 1 tjetër është shpallur në kërkim nga Policia e Tiranës gjatë kësaj të marteje.

Këta 11 shtetas kanë rënë në pranga e uniformave blu për vepra të ndryshme penale.

Njoftimi:

Specialistët e Seksionit për Hetimin e Narkotikëve arrestuan në flagrancë shtetasit E. L., 20 vjeç, A. H., 21 vjeç, E. Z., 32 vjeç dhe F. K., 31 vjeç, pasi në një rrugë dytësore, pranë tyre u gjetën dy paketime me 8 doza me lëndë të dyshuar narkotike cannabis sativa. Në përfundim të veprimeve u arrestua në flagrancë shtetasi E. L., 20 vjeç, i cili ka pranuar se lëndën narkotike e posedonte ai, ndërsa shtetasit A. H., 21 vjeç, E. Z., 32 vjeç dhe F. K., 31 vjeç u arrestuan në flagrancë për veprën penale “Moskallëzimi i krimit”, pasi kishin dijeni për lëndën narkotike dhe nuk kanë kallëzuar.

Nga specialistët për Hetimin e Krimit në Komisariatin e Policisë Nr. 6 u bë kapja dhe ndalimi i shtetasit K. M., 26 vjeç, pasi Prokuroria e Elbasanit ka dërguar urdhrin për ekzekutimin e vendimit penal të Gjykatës Elbasan, e cila ka vendosur masën e sigurisë “Arrest në burg” për veprën penale “Futja apo mbajtja e sendeve të palejuara në I.E.V.P”.

Nga Seksioni për Hetimin e Krimit Ekonomik dhe Financiar u bë arrestimi në flagrancë i shtetasit G. L., 25 vjeç, pasi në bulevardin “Zhan D’Ark”, nga shërbimet e Forcës së Posaçme “Shqiponjat”, gjatë kontrollit personal iu gjet e u sekuestrua në cilësinë e provës materiale një kartëmonedhë me prerje 50 euro, e dyshuar si e falsifikuar.

Specialistët për Hetimin e Krimit në Komisariatin e Policisë Nr. 1 bënë arrestimin në flagrancë të shtetases E. B., 20 vjeçe, pasi u kap në flagrancë duke vjedhur disa veshje në një qendër tregtare.

Specialistët e Qarkullimit Rrugor bënë arrestimin në flagrancë të shtetasve:

-B. H., 49 vjeç, pasi ditën e djeshme, në Kavajë, ka aksidentuar me pasojë vdekjen biçilistin L. Gj;

-I. M., 49 vjeç dhe I. Gj., pasi u kapën në flagrancë duke drejtuar mjetet përkatëse në gjendje të dehur;

-L. M., 20 vjeç, pasi në Bulevardin “Dëshmorët e Kombit”, u kap në flagrancë duke drejtuar mjetin pa lejen përkatëse.

Materialet i kaluan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Tiranë, për veprime të mëtejshme.

