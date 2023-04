Takimet javore, Rama mbledh drejtuesit politikë të PS në qarqe, raportime dhe porosi për zgjedhjet e 25 prillit

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama ka mbledhur këtë të martë drejtuesit politikë të PS në qarqe në takimet e përjavshme.

Drejtuesit politikë si çdo javë do të raportojnë për ecurinë e procesit, takimet, angazhimet dhe çfarë kanë bërë kurse Rama do të vijojë me porositë për përgatitjen e zgjedhjeve të 25 prillit.

Pas kësaj mbledhje Rama do të presë ministrin e jashtëm grek, Nikos Dendias në kryeministri me të cilin do mbajnë dhe një konferencë për shtyp.