LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Goditi me shishe policinë, Idrizi: Vapë po bënte, uji nuk do t'i bënte keq...

Lajmifundit / 20 Tetor 2020, 21:45
Politikë
Goditi me shishe policinë, Idrizi: Vapë po bënte, uji nuk do

Kreu i PDIU, Shpëtim Idrizi ka komentuar mbrëmjen e sotme goditjen me shishe që u bëri policisë në protestën e zhvilluar para ministrisë së jashtme.

Idrizi tha se reagimi ishte i momentit dhe se ishte nervozuar nga sjellja e policëve.

‘Ai ka qënë reagim i momentit, i nervozuar nga ajo që ka qënë çudia më e madhe e kësaj dite. Nuk e kuptoja ishim në Greqi apo në Shqipëri, nga terrori i policisë.

Ajo që nisa të bëj me vetëdije ishte bllokimi i rrugës. Ishte një gjest i momentit, nga ajo që po na bënte policia por mendoj për të tërhequr vëmendjen se e meriton dhe ministri i jashtëm, vapë po bënte dhe një shishe ujë nuk do ti bonte keq.’– u shpreh Idrizi.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion