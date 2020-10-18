LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Negociatat/ Rama në Gjermani: Ja ç’më tha Macron për shqiptarët

Lajmifundit / 18 Tetor 2020, 11:20
Politikë
Negociatat/ Rama në Gjermani: Ja ç’më tha Macron për

Kryeministri Edi Rama deklaroi sot nga Mynihu në Gjermani, ku ishte prezent në një konferencë për investimet gjermane se Presidenti i Francës Emmanuel Macron, i kishte deklaruar se ishte gati të hapte negociatat me Shqipërinë, por e vonoi për çështje të brendshme politike, pasi kishte drojë se do të rritej në këtë rast partia e Marie le Pen.

“I thashë Macron, dil e thuajë këtë publikisht. Të themi që na falni pasi duhet të lyejmë shtëpinë, e jo ta mbulojmë me këtë se shqiptarët kanë probleme. Ne jemi të dashuruar pa kushte me Europën dhe duam të martohemi, por nuk flasim. Të paktën duhet të flasim. Kështu që fillimi i negociatave pas vendimit për hapje, është vendimi më normal, pasi ne nuk po anëtarësohemi, thjesht po flasim”, tha Rama në Munih.

Kryeministri pati një mesazh për vendet e Bashkimit Europian për nisjen e Konferencës Ndërqeveritare ndërmjet BE-së dhe Shqipërisë.

Përmes batutave Rama tha se Europa do të martohet me Shqipërinë por nga ana tjetër nuk i flet asaj. Sipas tij të privosh vendet nga anëtarësimi është e pakuptimtë, ndërsa në fund u bëri thirrje që të vizitojnë Shqipërinë, duke u shprehur se për të huajt është vendi më i sigurt në Europë.

"Pozicioni ynë është shumë më i çuditshëm ne jemi të verbuar nga dashuria për evropën, evropa thotë se do të martohet me ne, po a mund të martohesh me dike që nuk flet. Si mund të martohesh me dikë që nuk i flet. Anëtarësimi do të vijë për pasojë të saj por negociata është reale për ne dhe ti privosh vendet nga kjo është e pakuptimtë, t'u japësh vendeve këtë instrument është t'i ndihmosh ata. Ejani të vizitoni Shqipërinë është larg vetëm disa orë. Nuk do të pendoheni. Për të huajt është vendi më i sigurt në Europë", tha Rama.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion