Ndoti ajrin duke hedhur mbetjet, vihet nën hetim administratori i një firme në Elbasan

Lajmifundit / 17 Tetor 2020, 12:18
Aktualitet
Ndoti ajrin duke hedhur mbetjet, vihet nën hetim administratori i një

Administratori i një firme që ka marrë tenderin për pastrimin e mbetjeve urbane në Bashkinë Librazhd është vënë nën hetim për ndotje ajri.

33-vjeçari A.A. dyshohet se ka derdhur mbetjet në një vend që nuk lejohet, duke ndotur vendin.

Edhe përgjegjësi i gjelbërimit në Bashkinë Librazhd, E.A., 36 vjeç është vënë nën hetim për shpërdorim detyre duke lejua paligjshmëri.

Njoftimi i policisë:

Elbasan. Nga specialistët për Hetimin e Krimit Ekonomik e Financiar në Drejtorinë Vendore të Policisë Elbasan, u proçeduan penalisht shtetasit: A.A., 33 vjeç, banues në Tiranë, për veprën penale “Ndotja e ajrit”, pasi është administrator i një firme e cila ka marrë tenderin për pastrimin e mbetjeve urbane në Bashkinë Librazhd dhe dyshohet se ka derdhur mbetjet në një vend që nuk lejohet, duke ndotur ambientin dhe E.A., 36 vjeç, me detyrë përgjegjës i gjelbërimit në Bashkinë Librazhd, pasi duke shërdoruar detyrën ka lejuar këtë paligjshmërinë. Matrialet hetimore i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës Parë Elbasan për veprime të mëtejshme procedurale.

