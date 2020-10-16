LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Largohet në mënyrë të mostershme gazetari që do të moderonte debatin Trump-Biden

Lajmifundit / 16 Tetor 2020, 11:30
Bota
Largohet në mënyrë të mostershme gazetari që do të

Një gazetar veteran në Shtetet e Bashkuara, i cili është zgjedhur për të moderuar debatin e dytë midis presidentit amerikan, Donald Tramp, dhe sfiduesit të tij, Xho Biden, u pezullua, pasi pranoi se ka gënjyer se llogaria e tij në Twitter është hakuar.

Skëlli do të moderonte debatin e planifikuar për 15 tetor, por ai është anuluar, pasi organizatorët e kanë shndërruar në debat virtual.

Javën e kaluar, Skëlli ka qenë i përfshirë në një shkëmbim në Twitter me Entoni Skaramuçin, ish-ndihmës i Trampit, tani kritik i tij. Skëlli është dukur se ka kërkuar këshilla prej tij. Kur shkëmbimi ka nxitur polemika, Skëlli ka thënë se llogaria e tij është hakuar.

Në një deklaratë ndjese, Skëlli tha se ka zhgënjyer kolegët e tij. “U kërkoj falje atyre”, tha ai.

Organizatorët e kanë cilësuar si shqetësim infektimin e Trampit me koronavirus, por Tramp ka refuzuar të marrë pjesë në debat virtual.

Është e paqartë se kur do të kthehet, por pezullimi i tij sugjeron se ai do të jetë jashtë programit në natën e zgjedhjeve presidenciale në SHBA, më 3 nëntor.(burimi:opinion.al)

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion