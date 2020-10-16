Largohet në mënyrë të mostershme gazetari që do të moderonte debatin Trump-Biden
Një gazetar veteran në Shtetet e Bashkuara, i cili është zgjedhur për të moderuar debatin e dytë midis presidentit amerikan, Donald Tramp, dhe sfiduesit të tij, Xho Biden, u pezullua, pasi pranoi se ka gënjyer se llogaria e tij në Twitter është hakuar.
Skëlli do të moderonte debatin e planifikuar për 15 tetor, por ai është anuluar, pasi organizatorët e kanë shndërruar në debat virtual.
Javën e kaluar, Skëlli ka qenë i përfshirë në një shkëmbim në Twitter me Entoni Skaramuçin, ish-ndihmës i Trampit, tani kritik i tij. Skëlli është dukur se ka kërkuar këshilla prej tij. Kur shkëmbimi ka nxitur polemika, Skëlli ka thënë se llogaria e tij është hakuar.
Në një deklaratë ndjese, Skëlli tha se ka zhgënjyer kolegët e tij. “U kërkoj falje atyre”, tha ai.
Organizatorët e kanë cilësuar si shqetësim infektimin e Trampit me koronavirus, por Tramp ka refuzuar të marrë pjesë në debat virtual.
Është e paqartë se kur do të kthehet, por pezullimi i tij sugjeron se ai do të jetë jashtë programit në natën e zgjedhjeve presidenciale në SHBA, më 3 nëntor.(burimi:opinion.al)