Mjekja: Grevistët nuk duhet të vijojnë, gjendja e tyre është rënduar shumë

Pranë grevistëve kanë shkuar dhe mjekë të cilët thonë se nuk duhet që të vijojnë grevën e urisë.

"Gjendja paraqitet shumë e rënduar. Mbizotëron ankthi, atakikardia e disa janë me tension të ulët dhe disa me të lartë. Janë me probleme me frymëmarrjen. Për mua duhet ta ndërpresin grevën për shkak të gjendjes shëndetësore. Ndihma nuk u mungon asnjëherë, por për shkak të kapaciteteve të vogla mjekësore këtu në qytetin tonë ndaj nuk mund të qëndrojmë 24 orë" - thotë një mjeke.