Pamje nga vendi ku u vranë dy vëllezërit shqiptarë në Itali, ja dyshimet e policisë

Kjo video tregon skenen e krimit ne te cilen u vrane ne Itali vellezerit Agron dhe Alban Lleshaj, 27 dhe 24 vjeç, rezidentë në Parabiago, Milano.

Sipas mediave italiane, dy shqiptarët janë emra të njohur për policinë pasi kanë patur një histori të gjatë penale sidomos për ngjarje të lidhura me pazaret e drogës.

Krimi i rende ka ndodhur mbremjen e djeshme pas nje shkembimi zjarri per mese 10 minuta.

Ne vendin e krimit mesohet se jane gjetur me shume se dhjete gezhoja armesh zjarri.

Policia ka nisur hetimet ne lidhje me motivin e vrasjes se dyfishte por ende nuk dihet vec dyshimeve per nje krim te dyfishte te lidhur me trafiqet e droges.

Ne makinat e dy viktimave mesohet se nuk eshte gjetur asnje send i dyshimte, arme apo droge./lajmifundit.al