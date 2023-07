Ambasadorja Yuri Kim: Skavica, kontrata më e madhe e dhënë ndonjëherë për një kompani amerikane

Ambasadorja amerikane në Tiranë, Yuri Kim në një fjalim të mbajtur në themelimin e Dhomës amerikane të Tregtisë, tha se hidrocentrali i Skavicës është kontrata më e madhe e dhënë ndonjëherë për një kompani amerikane .

Fjala e plotë:

Dua të falënderoj Ilirin, Enion, Ministren Denaj dhe në të vërtetë të gjithë anëtarët e Dhomës Amerikane të Tregtisë që po na bashkohen sot online (përmes internetit), për mundësinë që të marr pjesë dhe të ndaj disa mendime me ju sot.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Më duhet ta them, nuk e kisha përfytyruar kurrë se do t’i drejtohesha për herë të parë të gjithë anëtarësisë së Dhomës Amerikane në këtë mënyrë, por po jetojmë në kohë të pazakontë.

Pavarësisht nga rrethanat, 2020 shënon një gur kilometrazhi të rëndësishëm për organizatën, që shënon njëzetë vjet që nga themelimi i saj në Shqipëri. Në vitet e mi të shumtë në Departamentin e Shtetit, kam panë anembanë botës se si Dhoma Amerikane ndhmon krijimn e mundësive për Amerikën dhe për miqtë tanë.

Dhoma Amerikane përfaqëson më së miri zërin e komunitetit të biznesit duke folur si një zë i vetëm, për të ndihmuar në nxitjen e një mjedisi biznesi që do të rrisë tregtinë dhe investimet dypalëshe midis Shteteve të Bashkuara dhe vendit pritës, si dhe do të krijojë vende pune, mundësi dhe rritje ekonomike për të dyja vendet. Kjo është gjithashtu ajo që na sjell bashkë të gjithëve këtu sot.

Siç shumë nga ju e dinë, tri prioritet e mia për marrëdhëniet SHBA-Shqipëri janë: Demokraci, Mbrojtje dhe Biznes. Kam dëgjuar se jam Ambasadori i parë amerikan që thekson biznesin, dhe më duhet ta pranoj se kjo më bën krenare.

Rritja e mundësive të biznesit ndërmjet shqiptarëve dhe amerikanëve është një nga qëllimet e mia më të rëndësishme si Ambasadore e SHBA në Shqipëri. E di që të gjithë këtu ndajnë gjithashtu atë qëllim, dhe të gjithë ju keni një rol të rëndësishëm për të luajtur.

Më 3 tetor, gjatë vizitës së Keith Krach, Nën Sekretarit të Shtetit për Zhvillimin Ekonomik, Energjinë dhe Mjedisin, Shtetet e Bashkuara dhe Shqipëria nënshkruan një memorandum historik të bashkëpunimit ekonomik midis vendeve tona, i cili besoj se është një arritje domethënëse në ngritjen e marrëdhënieve tona ekonomike që të përputhen me marrëdhëniet tona dypalëshe tashmë jashtëzakonisht të thella politike.

Hapi fillestar ishte shumë premtues, me firmën amerikane Bechtel që firmosi një marrëveshjeje për ndërtimin e hidrocentralit të Skavicës, kontrata më e madhe e dhënë ndonjëherë një kompanie të vetme amerikane. Shpresoj që kjo të shënojë fillimin e një liste më të gjatë të kompanive amerikane që vijnë në Shqipëri.

Por, nuk mund të mjaftohemi vetëm me një hap të parë. Ne duhet të kemi vrullin për të bërë përpara me një Dhomë Amerikane të përkushtuar, të angazhuar dhe energjike, duke ndërtuar mbi sukseset e njëzet viteve të fundit dhe duke ecur në dekadën e ardhshme me një axhendë ambicioze. Kur të shihni mundësi për të rritur tregtinë ndërmjet vendeve tona, kapeni atë!

Qoftë nëse kjo është shpërndarja e produkteve amerikane në Shqipëri, eksportimi i produkteve shqiptare në Shtetet e Bashkuara, marketingu për turistët amerikanë, kërkimi i mundësive për ekskluzivitet (franshizë), nxitja e inovacionit në të ardhmen me teknologjinë amerikane, secila prej tyre ndihmon në forcimin e mëtejshëm të lidhjes midis vendeve tona.

Që kur kam ardhur, kam qenë dëshmitare e drejtpërdrejtë e sfidave me të cilat përballet komuniteti i biznesit dhe investitorët e huaj; të gjithë e dimë që shteti ligjor duhet të forcojë dhe përmirësojë integritetin e tij në mënyrë që investime të huaja direkte kuptimplota të vijnë në vend. Ekziston mundësi dhe potencial i pabesueshëm këtu për të rritur ekonominë.

Nuk është e vështirë të “shesësh” Shqipërinë nëse bëhet siç duhet; Shqipëria ka një qasje të jashtëzakonshme me botën përmes portit dhe pozicionit të saj strategjik si një pikë hyrëse në Evropë. Kostoja e punës është e arritshme për modelet e biznesit, popullsia është e re dhe e shkathët. Shqiptarët kanë disa nga aftësitë më të mira gjuhësore se çdokush, kudo në botë; shqiptarët janë të vendosur, punëtorë dhe mikpritës.

Ky është një terren pjellor për sukses dhe rritje dhe ne duhet të punojmë së bashku për të kapur mundësitë tani për përmirësimin e Shqipërisë dhe për të siguruar më shumë mundësi për të rinjtë e talentuar shqiptarë. Falënderoj cilindo prej jush është përkushtuar të punojnë çdo ditë për këtë përmirësim, duke shërbyer në bordin e Dhomës Amerikane, duke ndihmuar brenda komiteteve, duke sponsorizuar aktivitete dhe duke qenë anëtarë aktivë të organizatës. Me siguri ka shumë punë për t’u bërë, por komuniteti i biznesit përmes Dhomës Amerikane duhet të punojë që të ndikojë në politikëbërësit për të ndihmuar në përmirësimin e klimës së biznesit.

Përmes këtij fokusi që bashkëndajmë, jam besimplotë se në njëzetë vitet e ardhshëm Dhoma Amerikane e Tregtisë do të jetë ende më e mira.