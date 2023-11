Bella Hadid nis romancë me nipin e ikonës së Hollywood

Bella Hadid e ka lënë pas historinë me reperin The Weeknd pasi përflitet se ka nisur një lidhje dashurie me Duke Nicholson, i cili është 20 vjeç. Duke është nipi i ikonës së njohur të Hollywood, Jack Nicholson.

Sipas Page Six dyshja kanë kaluar shumë kohë së bashku që nga muaji i kaluar kur u panë në rrugët e New York.

I riu duket se do vazhdojë hapat e të afërmit të tij pasi është protagonist në filmin e ardhshëm të regjisorit Nicholas Jarecki ‘Dreamland’ me Gary Oldman, Armie Hammer dhe Evangeline Lilly.