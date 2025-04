Vrau vëllain e Talo Çelës, autori 20 minuta para krimit furnizoi makinën me karburant, u zbulua nga …

Zbardhen detaje nga vrasja e Bujar Çelës, vëllai i të shumëkërkuarit Talo Cela. Krimi ndodhi në 17 shtator të këtij viti në Bradashesh të Elbasanit.

Nga hetimet rezultoi se 20 minuta para krimit Dumani furnizoi me karburant makinën që përdori në krim. Ky fakt konfirmohet dhe nga pamjet e kamerave të sigurisë, ndërkohë që tek lekët u gjetën shenjat e gishtërinjve të Nuredin Dumanit.

Sipas prokurorisë Dumani dyshohet se e vrau Bujar Çelën në shenjë hakmarrje pasi dyshonte se Talo Cela ekzekutoi mikun e tij të ngushte Klevis Kapllani në Rrogozhinë.

Autori i dyshuar i ngjarjes

Dumani është një person i skeduar nga policia për ngjarje të rënda kriminale. Nuredin Dumani, akuzohet se rezulton i implikuar në dy ngjarje të rënda në Durrës, me një bilanc prej 4 viktima, Besmir Haxhia, Viktor Haxhia, Dorjan Shkoza dhe Anxhelo Avdylit, në 2 mars 2020, thuhet se ka bashkëpunuar me Talo Çelën, e më pas i ka ekzekutuar të vëllanë. Ndaj tij, gjykata e Rrethit Gjyqësor Elbasan, ka caktuar masën e sigurisë “Arrest me burg”, lindur në Dibër dhe banues në Durrës, për veprat penale “Vrasje me paramendim” e kryer në bashkëpunim dhe “Armëmbajte pa leje”.

Viktima, Bujar Çela, ishte baba i tre vajzave, i martuar dhe jetonte në këtë zonë, ndërsa ndihej nga banorët si një. njeri i qetë, punëtor dhe që shihte hallet e tij. Ndërsa me të vëllanë, Talo çela thuhet se nuk kishte marrëdhënie, madje vitet e fundit nuk flisnin.