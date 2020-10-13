“Ti e di që kam qenë i virgjër”, Elita Rudi i bën pyetjen e sikletshme Gjikos
Mbrëmjen e djeshme ishin të ftuar në emisionin "Nin" moderatorja Elita Rudi dhe reperi Gjiko, ku u bënë pjesë e sfidës "Haje ose thuaje".
Ata janë një ndër çiftet më të komentuar të showbizit shqiptar.
Elita e vuri paksa në siklet Gjikon me një prej pyetjeve ku i kërkonte të thoshte emrin e vajzës me të cilën ka pasur puthjen e parë.
Elita: Herën e kaluar kur të kanë pyetur cila ka qenë e dashura jote e parë, ke thënë Elita...
Gjiko: Po, ti e di që kam qenë i virgjër
Elita: Nuk është e vërtetë aspak, por ka patur shumë komentues që janë habitur, prandaj unë po të pyes me kë e ke patur puthjen e parë?
Gjiko refuzoi të përgjigjej duke u shprehur se ka qenë shumë i vogël dhe nuk e mban mend.