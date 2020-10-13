Këngëtarja thirrje Ramës: “Do të vijmë poshtë shtëpisë të këndojmë në vend të këndesit”
Këngëtarja Rovena Stefa ishte e ftuar në studion e emisionit “Ftesë në 5”, nga ku paralajmëroi se nëse kryeministri nuk i lejon që edhe ata të punojnë si të gjithë të tjerët, duke respektuar masat e caktuara, do të bëhen një grup dhe do të këndojnë poshtë shtëpisë së tij në vend të këndesit.
“Në rast se ky nuk vendos që ne këngëtarët të punojmë si të gjithë të tjerët që punojmë, me masa dhe ne. Të na lejojë të këndojmë se ndryshe ne do të bëhemi një grup do të shkojmë në Surrel, sepse jam e bindur se ai i thotë qenve pusho andej e këndej dhe këndesave ia ka mbyll zërin. Kështu që do të shkojmë ne në vend të këndesit dhe do ta zgjojmë çdo mëngjes. E more vesh zoti kryeministër”, u shpreh ajo këngëtarja.