Basha nuk ndalon nga lapsuset edhe gjatë përpjekjeve për t'i rregulluar, Rama batuta e të qeshura: Je njësh zemër
Lajmifundit / 13 Tetor 2020, 15:44
Politikë
Ditën e sotme kreu i PD-së Lulzim Basha u mundua të rregullojë lapsuset që ka bërë në vijimësi, por edhe një ditë më parë kur tha se "6 nga 4 biznese janë duke falimentuar".
Por në përpjekje për ta rregulluar bëri një tjetër gafë duke thënë 'lapse' në vend të 'lapsuseve'.
Kjo ka sjellë sërish reagimin e kryeministrit Rama i cili përtej të qeshurave i ka thënë sërish "je njësh zemër".