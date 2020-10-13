LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Basha nuk ndalon nga lapsuset edhe gjatë përpjekjeve për t'i rregulluar, Rama batuta e të qeshura: Je njësh zemër

Lajmifundit / 13 Tetor 2020, 15:44
Politikë
Basha nuk ndalon nga lapsuset edhe gjatë përpjekjeve për t'i

Ditën e sotme kreu i PD-së Lulzim Basha u mundua të rregullojë lapsuset që ka bërë në vijimësi, por edhe një ditë më parë kur tha se "6 nga 4 biznese janë duke falimentuar".

Por në përpjekje për ta rregulluar bëri një tjetër gafë duke thënë 'lapse' në vend të 'lapsuseve'.

Kjo ka sjellë sërish reagimin e kryeministrit Rama i cili përtej të qeshurave i ka thënë sërish "je njësh zemër".

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion